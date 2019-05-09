- Kendilerini savcı olarak tanıttıkları kadının 83 bin lirasını alan 3 şüpheli yakalandıAntalya'da telefonla aradıkları kadından kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp 83 bin lira para aldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 73 yaşındaki F.U.T, telefonla arayan bir kişinin kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp soygun gerçekleştirilen bir kuyumcuda kimliğinin bulunduğunu belirterek, şüphelinin yakalanması için istenen 83 bin lirayı evine gelen kişilere verdiğini söyledi.Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, eşkalini belirlediği A.K, M.K. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 83 bin lira F.U.T'ye teslim edildi.ANTALYA (AA) -