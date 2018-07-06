- Hava sıcaklığının 42 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya’da tatilciler zor anlar yaşadı. Sahiller öğle sıcağında boş kalırken, tatilcilerin kendilerini su havuzları ve eksi 5 derecedeki Kar Dünyasına attı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da sıcaklık bugün en yüksek 42, Kepez ilçesinde ise 44 derece olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde serinlemek için sahillerin yanı sıra su parklarına da yöneldi. Hava sıcaklığının en çok hissedildiği 12.00 ile 15.00 saatleri arasında sahilde yoğunluk azaldı. Tatilciler sıcak havadan ağaç gölgesi ya da klimalı ortamlara geçerek korunmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Konyaaltı sahiline yapılan fıskiyeler de çocukların eğlence mekanı oldu. Çocuklar fıskiyelerden bölüm bölüm çıkan sularda eğlendi. Aileler ise o anları görüntüledi.Sokak hayvanlarının da sıcakta gölgelik alanlara sığındığı görüldü.Aşırı sıcaklara alternatif olarak kurulan 'Kar Dünyası' alanı, sıcakların bastırmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Son 5 günde yüzde 30 ziyaretçisi artan merkeze, kalın montlar verilerek alınan tatilciler, doyasıya eğlenip karın ve soğuğun keyfini çıkardı. Su parklarında da tatilciler dalga havuzu ve kaydıraklarda sıcak havaya rağmen eğlendi.Antalya’da hafta başından itibaren sıcak havanın etkisini yitirmesi bekleniyor.Kar Dünyası ziyaretçilerinden Ümmühan Baysal, Antalya’nın çok sıcak olmaya başladığını belirterek, "Burada hem yazı hem kışı yaşıyoruz. Dışarıda yanıyoruz, içeride donuyoruz" dedi.Handenur Bayındır ise "Dışarısı çok sıcak, buraya serinlemek hem de etkinlik yapmaya geldik. Eğlenceli bir yer. Bayağı bir soğuk, kaymak da çok zevkli" diye konuştu.İstanbul’dan Antalya’ya tatile gelen Rus uyruklu Anastasia Dalkılıç, "Hava çok sıcak, buraya biraz serinlemeye geldik. Çocuklarımız karlı ortamda eğleniyor" dedi.İHA