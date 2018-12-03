- Antalya’da sattığı dairenin parasını bankaya yatırmaya gelen kişinin 228 bin lirası kapkaç yöntemiyle çalındı.Olay saat 10.45’de Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Altınova Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı ilçede 228 bin liraya daire satan emlakçılık ve galericilik yapan Ali Ö. parasını yatırmak için otomobiliyle cadde üzerindeki banka şubesine geldi. Otomobilinden inip bankaya doğru yürüyen Ali Ö.’nün elindeki para dolu poşet kapkaç yöntemiyle çalındı. Hızla kaçan kişi karşı şeritte bekleyen ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobille olay yerinden uzaklaştı. Ali Ö. ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Ali Ö’nün ifadesine başvurdu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.İHA