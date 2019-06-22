Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Payallar Mahallesi'nde bir kamyoneti durdu.Araçta ve aracın çıkış yaptığı depoda yapılan aramada 219 bidonda 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile 1121 boş içki şişesi bulundu.Olayla ilgili C.B, H.A. ve Romanyalı V.G. gözaltına alındı.ANTALYA (AA) -