Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan İsmail Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
ANTALYA
G.Tarihi: 07.06.2019 15:02
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Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 

Manavgat-Oymapınar kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. 

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi. 

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. 

Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.





ANTALYA (AA) - 
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