Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan İsmail Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.