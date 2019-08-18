Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Emre K. yönetimindeki 01 D 3395 plakalı otomobil, Kızılot Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Ayşe Doğmuş'a (61) çarptı.Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğmuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Doğmuş'un cenazesi otopsi için AntalyaAdli Tıp Kurumuna gönderildi.Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.ANTALYA (AA) -