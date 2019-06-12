Antalya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.Bilal Ş. idaresindeki 34 BKS 825 plakalı otomobil, Serik ilçesi Kadıoğlu Kavşağı'nda yol kenarında bekleyen Sercan Karacadal (21) ve Doğan Kurumlu'ya çarptı.
Otomobil ardından markete girerek durabildi. Sercan Karacadal kaza yerinde yaşamını yitirdi. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Kurumlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan sürücü Bilal Ş. gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) -