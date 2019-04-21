Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Hüseyin Şanlı'nın (31) kullandığı 07 MND 96 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Mevlütlü Caddesi'nden sahil istikametine seyrederken, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.Kazada sürücü ile Nagihan Naciye Şanlı (35) ve Helena Meijers (60) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Nagihan Naciye Şanlı ve Helena Meijers, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Durumu ağır olan Hüseyin Şanlı ise ilk tedavisinin ardından Alanya ilçesindeki başka bir hastaneye sevk edildi.ANTALYA (AA) -