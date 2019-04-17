Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2019 Gençlik Kupası, Antalya'da başladı. Federasyonun 100. Yıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 79 kulüpten 915 sporcu katılıyor. Turnuvaya milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz de katıldı.Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği 2019 Gençlik Kupası, Antalya'da başladı.Federasyonun 100. Yıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 79 kulüpten 915 sporcu katılıyor.Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadetler, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılacak şampiyonaya 915 sporcuyla katılım rekoru kırıldığını söyledi.Kadetlerde 60 metre, gençlerde ve büyüklerde 70 metre sıralama atışları, bireysel eleme atışları ve takım finalleriyle 21 Nisan Pazar günü yarışmanın sona ereceğini dile getiren Ergin, şunları kaydetti:"Bu yarışmanın en büyük önemi kadetler ve gençlerdeki milli takımlar seçmelerinin başlangıç aşamasını oluşturması. 2019 Gençler Dünya Şampiyonası, Madrid'te ağustos ayında gerçekleştirilecek. Milli takımı, bu yarışma ve 4-7 Temmuz'da yapacağımız ikinci ayak yarışmalarıyla belirleyeceğiz. O yüzden bu yarışma kadet ve genç sporcularımız açısından çok önemli. Sporcularımızın milli takımda yer almaları için geçmeleri gereken puan barajı var. Bu yarışma ve bir sonraki yarışmada ilk altıda yer alan sporcularımızı Gençler Dünya Şampiyonası için milli takım seçmesine davet edeceğiz. Sonuç olarak en iyi üçer sporcumuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek."ANTALYA (AA) -