Deniz sezonunun açıldığı turizmin başkenti Antalya'nın dağlık kesimlerindeki Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kar kalınlığı 10 metreyi bulan göçerlerin yayla yollarında karla mücadele ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe yaylası ile Gündoğmuş'un 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylasının yollarının açılması için çalışma başlattı.Deniz sezonunun açıldığı turizmin başkenti Antalya'nın dağlık kesimlerindeki Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde kar kalınlığı 10 metreyi bulan göçerlerin yayla yollarında karla mücadele ediliyor.Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe yaylası ile Gündoğmuş'un 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylasının yollarının açılması için çalışma başlatıldı.Kar kalınlığı yer yer 10 metreyi ulaşan bölgede iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, göçerlerin yolunu açmak için çaba harcıyor. Gündoğmuş ilçesini 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen yayla yolundaki çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayla yollarında kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğunu söyledi.Yörüklerin göç zamanından önce yolları ulaşıma açabilmek için çalıştıklarını belirten Akdemir, "Akseki'nin Göktepe ve Gündoğmuş yaylalarında yaklaşık 60 kilometre bir yolda karla mücadele çalışmasına başladık. Önceki yıllarda da karla mücadele ettik ama bu kadar kar yoktu. Alanya ve Manavgat bölgesindeki yaylacılık yapanların yayla yollarında da çalışma yapıyoruz." diye konuştu.ANTALYA (AA) -