Antalya'da, yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü dünyaca ünlü Konyaaltı plajına gidenler, yüzerek havanın ve denizin tadını çıkardı.Antalya'da, yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı.Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü dünyaca ünlü Konyaaltı plajına gidenler, yüzerek havanın ve denizin tadını çıkardı.Arkadaş gruplarıyla gelen tatilciler denizde oynayarak renkli görüntü oluşturdu. Bazı tatilciler kitap okudu, güneşlendi ve çocuklarıyla oynadı.Ankara'dan gelen tatilcilerden Almira Bayraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizin çok temiz olduğunu ifade etti."Yüzmek için tam zamanı. Su soğuk değil, doğası harika. Arkadaşlarımla güzel zaman geçiriyoruz." diyen Bayraklı, bu mevsimde denizin ayrı güzel olduğunu, esinti olmasına rağmen deniz suyunun sıcak olduğunu bildirdi.İzmit'ten gelen Ahmet Sadık ise Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Burası mükemmel bir yer. Denizi çok güzel. Hayatım burada geçsin istiyorum." dedi.Çorum'dan gelen Seyit Şirin de denizi çok sevdiği için kesintisiz 3-4 saat yüzebildiğini, Antalya'da denizin temiz ve ılık olduğunu kaydetti.ANTALYA (AA) -