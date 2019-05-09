Antalya'da "Leather & Fur Fashion Show Fuarı" düzenlenecek

- Fuarın açılış defilesinde, Brezilyalı manken Ana Beatriz Barros podyuma çıkacak

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneğince (TDKD) Antalya'da "Leather & Fur Fashion Show Fuarı" düzenlenecek.

TDKD'den yapılan açıklamaya göre, fuar, 22-25 Mayıs'ta Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek.

Fuarın ilk gününde yapılacak defilede, Brezilyalı manken Ana Beatriz Barros, Öner Evez'in koreografisiyle podyumda yürüyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı satın alma heyetinin katılacağı organizasyonun "süper model"inin, fuara gelecek bin 500'ün üzerindeki yabancı davetlinin anketiyle belirlendiğini kaydetti.

Gözmen, "Ay yıldızlı dövmesiyle milli duyguları daha da ön plana çıkaran Ana Beatriz Barros'u Türkiye'de görmekten büyük mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.



ANTALYA (AA) -

