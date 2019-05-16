Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında ayağı kırılınca kanyonda mahsur kalan turist kurtarıldı.Tarihi Likya Yolu'nda doğa yürüyüşüne çıkan gruptaki Rus turistlerden Natalia Vybornova'nın (28) ayağı Göynük Kanyonu geçişi sırasında kırıldı.Gruptakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Vybornova, ilk olarak helikopterle kanyon içinden alınmaya çalışıldı. Arazi yapısı nedeniyle başarılı olunamayınca turiste yürüyerek ulaşıldı. Yaralı turist, hastaneye götürüldü.Öte yandan AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekiplerinin sarp arazide gerçekleştirdikleri ortak tahliye operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, ulaşılan yaralıya yapılan ilk sağlık müdahalesinin ardından kurtarma sedyesiyle kayalıklardan güçlükle indirilmesi, soğuktan etkilenmemesi için yakılan ateşle ısınmasının sağlandığı yer alıyor.ANTALYA (AA) -