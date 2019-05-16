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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Doyran Mahallesi bölgesinde kaçak kazı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.Kaçak kazı sırasında meydana gelen olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Doyran Mahallesi Manastır mevkisinde lahit mezarların bulunduğu bölgede kaçak kazı yapıldığı sırada patlama meydana geldi.T.S, olay yerinde yaşamını yitirdi, K.G. yaralandı. Yaralı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.Gözaltına alınan İ.E, Y.K, A.B. ve Y.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.Jandarma ve Antalya Müze Müdürlüğü yetkililerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.Öte yandan, patlamada kullanılan malzemenin belirlenilmesi için örneklerin laboratuvar incelemesine gönderileceği öğrenildi.ANTALYA (AA) -