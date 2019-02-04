Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği sorumluluk alanı içerisinde bulunan, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Av Koruma ve Kontrolleri sırasında tespit edilen Y.O VE A.O isimli şahıslar, av koruma ekibimizin başarılı çalışması sonucu elleri silahlı şekilde yakalanmış olup şahıslar hakkında toplam 5.010,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.Sorumluluk sahalarımızda koruma ve kontrol faaliyetleri gece gündüz demeden aralıksız olarak sürdürülerek kaçak avcılığa ve tabiatın tahribatına izin verilmeyecektir.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü