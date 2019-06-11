Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde "İpek Yolu Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.Ortakonur Mahallesi'ndeki kırsal alanda başlayan 10 kilometrelik yürüyüşe, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Antalya Gezi ve Doğu Topluluğu üyeleri ile Özgecan Arslan Kültür Merkezi üyeleri katıldı.Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, yürüyüşten önce gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 kilometrelik bir mesafede doğa yürüyüşü yapacaklarını belirterek, "Gençler, kamu kuruluşlarından çalışanlar var. Görüldüğü gibi Antalya'da bir taraftan denize girilirken, diğer tarafta her taraf yemyeşil ve doğa sporlarının yapılabildiği bir ortam var. Bu güzergahın önemi tarihi İpek yolu. Tarihi İpek yolu Alanya ile İç Anadolu'daki Konya'yı birbirine bağlayan bir yol ve ticari amaçlı uzun yıllar kullanılmış. Yürüyüşle bu tarihi yolun tanıtımını da sağlamış olacağız." diye konuştu.Ateş, 300'e yakın kişinin yürüyüşe katıldığını, sıcak olmayan güzel bir havada etkinliği gerçekleştireceklerini söyledi.ANTALYA (AA) -