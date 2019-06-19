Antalya'da içki kaçakçılığı operasyonu

- Alanya'da gümrük kaçağı ve bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 110 litre içki ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki operasyonu düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkler Mahallesi'ndeki bir otele 07 HVG 27 plakalı kamyonetten gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki götürüleceği bilgisine ulaştı.



Ekipler, otele düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı ve bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 110 litre içki ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüpheliler S.G. ve K.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



ANTALYA (AA) -