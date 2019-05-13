Antalya'da gıda denetimleri

Antalya'da yılın ilk dört ayında 13 bin 74 işletmede gıda denetimi yapıldığı bildirildi.



Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılının ilk dört ayında 19 ilçedeki gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yeri olarak faaliyet gösteren 13 bin 74 işletmede gıda denetimi gerçekleştirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, halkın gıda güvenliği için denetim ve kontrollerin titizlikle devam ettiğini belirtti.



Gıda güvenilirliğinin sağlanması için denetimlerin artarak devam ettiğini kaydeden Özen, şunları kaydetti:



"Bakanlığımızın temel politikası 'Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği' yaklaşımı kapsamında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasıdır. Ramazan ayı nedeni ile halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak tüketimi artan ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık veriyoruz. Ramazan ayında özellikle ekmek ve ekmek çeşitleri, pide, unlu mamuller, pasta ve pastacılık ürünleri, börek, sütlü tatlılar, şuruplu tatlılar ve şekerlemeler, tahin, helva, pekmez, bisküvi, çikolata, kakaolu ürünler üreten gıda işletmelerinde ilave denetimler yapılmaktadır."



ANTALYA (AA) -