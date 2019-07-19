Antalya'da fuhuş operasyonu

- Alanya ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş bulma vaadiyle ülkeye getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen gruba yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Alanya ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri Kırgızistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı, 6 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresine gönderildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.



ANTALYA (AA) -



