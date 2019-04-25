Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Süleyman Gür Bulvarı'nda refüjde bulunan bir ağaca konan arılar paniğe yol açtı.Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Süleyman Gür Bulvarı'nda refüjde bulunan bir ağaca konan arılar paniğe yol açtı.Oğul veren bir kovandan kaçtığı anlaşılan arı kolonisi, kaldırımda yürüyenlerce fark edildi.Esnaftan, aynı zamanda amatör arıcı da olan Ali Özçelik, arıcılık bilgisini kullanarak ağaca konan arıları çuvala düşürdü.Özçelik, evinden getirttiği kovana petek yerleştirdikten sonra arıların tamamının kovana girmesini sağladı.ANTALYA(AA) -