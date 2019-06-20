Antalya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

- Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aranan 4 zanlı, örgütün hücre evlerinde gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 hücre evine operasyon düzenledi.



Operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı.



Evlerde yapılan aramada, 670 dolar, dijital materyaller ve FETÖ'ye ait yasaklı yayınlar ele geçirildi.



ANTALYA (AA) -