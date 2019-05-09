Antalya'da ev yangını

- Bir evin mutfağında çıkan yangın sırasında meydana gelen patlama sonucu iki itfaiye eri hafif yaralandı

Antalya'da bir evin mutfak kısmındaki yangın sırasında yaşanan patlama sonucu iki itfaiye eri yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katından duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale hazırlığı olduğu sırada evin mutfağında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle iki itfaiye eri hafif yaralandı.



Yaralı itfaiye erlerine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Erlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.



Patlamanın mutfak tüpünden kaynaklandığı tahmin ediliyor.



ANTALYA (AA) -