Antalya'da eşini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Tolga Demirbozan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 yıllık evli Demirbozan çiftinin sık sık kavga etmeleri nedeniyle boşanma aşamasında olduklarını belirtti.

Olay günü çiftin yine tartışmaya başladığı kaydedilen mütalaada, sanığın şiddet uyguladığı eşinin boğazını sıkarak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Demirbozan, son sözlerinin sorulması üzerine, "Eşimi öldürme gibi bir kastım yoktu, bana söylediği sözlerden dolayı bir anda olay gelişti." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tolga Demirbozan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kültür Mahallesi'nde 29 Temmuz 2018'de Tolga Demirbozan, eşi Zübeyde Demirbozan'ı boğarak öldürmüş ve 3 yaşındaki oğlunu yanına alarak kaçmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanan zanlı tutuklanmıştı.



ANTALYA (AA) -

