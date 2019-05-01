Antalya'daki bir dönerci, uluslararası kuruluş Business Initiative Directions (BID) tarafından, sektöründe lider kurumlara verilen "Uluslararası Altın Yıldız Kalite Ödülü"ne layık görüldü.Bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen ve 60 ülkeden katılımın olduğu organizasyonda "Uluslararası Altın Yıldız Kalite Ödülü"nü İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen törenle alan Dönerci Hamdi Usta Yönetim Kurulu Başkanı Halim Orhan, gazetecilere işletmeyi tanıttı.Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ödülü Türkiye restoran sektörüne kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Ödül için herhangi bir başvuruda bulunulmadığını, adayların organizasyon tarafından belirlendiğini aktaran Orhan, "Sürdürülebilir kalite ve iş modellerinde inovasyonu ön planda tutan işletmemiz, dünyanın en eski dönercisi Kastamonulu Hamdi Usta markasının sahibidir. Bu ödül, 1855 yılından bugüne geçmişin izlerini muhafaza ederek modern iş yönetim süreçlerini, kaliteyi ve inovasyonu mükemmel şekilde sentezlediğimizin göstergesidir." dedi.Geleneksel lezzetlerden dönerin, dünya gastronomi literatüründe yerini aldığını ifade eden Orhan, ödülü işini mükemmel şekilde yapan tüm döner ustaları adına aldıklarını vurguladı.İşletme olarak sürdürülebilir kalite ve lezzet anlayışıyla hizmet verdiklerini dile getiren Orhan, "Bu ödüle layık görülmek, bir şirketin aynı anda hem geleneksel olmayı hem de modern görünmeyi bir arada başardığının göstergesidir. Her geçen gün daha fazla inovasyonun hayata geçtiği bir dünyada, güçlü bir geçmişe ve gastronomi kültürüne sahip işletmemiz, gelecekte de sektöre daha fazla katkı sağlayacaktır." diye konuştu.Orhan, sofralarda geleneksel mutfağın yaşatılması gerektiğini bildirdi.ANTALYA (AA) -