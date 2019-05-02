Zabıta ekipleri, Manavgat ilçesinde dilencilere yönelik operasyon yaptı.Manavgat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla kentin en işlek caddelerinden olan ve turizm sezonunun başlamasıyla birçok yerli ve yabancı misafirin ziyaret ettiği Antalya Caddesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan dilenciler, zabıta karakoluna götürüldü.Dilenciler hakkında "Kabahatlar Kanunu'na" aykırı davranmalarından dolayı 157 lira ceza kesildi.ANTALYA (AA) -