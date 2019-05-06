Antalya'da Hıdırellez kutlamaları kapsamında vatandaşlar dileklerini kağıtlara yazıp denize attı, dua etti.Hıdırellez coşkusuna ortak olmak isteyen turistler ve vatandaşlar güneş doğmadan Konyaaltı Sahili'ne geldi. Yanlarında getirdikleri dilek kağıtlarını denize bırakarak dua eden vatandaşlar, sağlık, iş, para ve aşk diledi. Sahilde oturan bazı vatandaşlar da Kur'an-ı Kerim okuyarak güneşin doğmasını bekledi.Güneş doğuncaya kadar kağıtlara yazdıkları dileklerini, topladıkları çakıl taşlarını, zeytin dallarını denize atan vatandaşlar, havanın aydınlanmasıyla evlerine döndü.ANTALYA (AA) -