Antalya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

Antalya'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali İhsan Kocabıyık (55) idaresindeki 07 DBK 72 plakalı parke yüklü tır, Antalya-Burdur kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yolda uygulama yapan jandarma ekibi, tırın ters döndüğünü ve sürücünün içinde sıkıştığını fark ederek, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Kocabıyık'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kocabıyık'ın cesedi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Kaza yerinden görüntülere geliyor...



ANTALYA (AA) -

