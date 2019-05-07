-Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, şehit ailelerine takdim edildiCumhurbaşkanlığınca Antalya'da şehit ailelerine verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen törene Vali Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent protokolü ve şehit aileleri katıldı.Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dua edildi.Vali Karaloğlu törende yaptığı konuşmada, şehitlik ve gazilik makamının inanç, kültür ve geleneklerde önemli yer tuttuğunu bildirdi.ANTALYA (AA) -