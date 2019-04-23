Antalya'da bir otelde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki beş yıldızlı bir otel tarafından, tesiste misafir edilen çocuklar için uçurtma şenliği ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programda ilk olarak çocuklara 2 bin ay yıldızlı kırmızı balon dağıtıldı. Çocuklar, balonları 10. Yıl Marşı eşliğinde aynı anda gökyüzüne bıraktı. Çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan rengarenk uçurtmaları uçurdu. Ailelerinin de eşlik ettiği çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Otelin genel müdürü Levent Kiraz, açıklama yaptı.Antalya'da bir otelde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki beş yıldızlı bir otel tarafından, tesiste misafir edilen çocuklar için uçurtma şenliği ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Programda ilk olarak çocuklara 2 bin ay yıldızlı kırmızı balon dağıtıldı. Çocuklar, balonları 10. Yıl Marşı eşliğinde aynı anda gökyüzüne bıraktı.Çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan rengarenk uçurtmaları uçurdu. Ailelerinin de eşlik ettiği çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.Palyaço ve çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş otel çalışanları da çocukları eğlendirdi.Otelin genel müdürü Levent Kiraz, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla otellerinin kapılarını çocuklar ve ailelerine açtıklarını söyledi.Bayramı çocuklarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kiraz, benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.ANTALYA (AA) -