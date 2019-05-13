Antalya'da cinayet

Antalya'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki dört katlı apartmanın birinci katından gelen tartışma gürültüsü üzerine apartman sakinleri polisi aradı.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin girdiği dairede oturan Gökçe Saygı bıçaklanmış bulundu.



Polisin çağırdığı 112 Acil Servis ekipleri, Saygı'nın aldığı bıçak yaralarıyla hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili dairenin penceresinden atlayıp kaçarken görülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



ANTALYA (AA) -