Antalya'da "çardaklı" tatil

Antalya'da "çardaklı" tatil
ANTALYA
G.Tarihi: 12.06.2019 11:58
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Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı. Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor. Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.


Antalya'da "çardaklı" tatil
- Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin yanıbaşında kurdukları çardaklarda doğal hayatla iç içe tatil yapıyor
- Tatilci Tayfun Açık:
- "Hem tatil yapıyorum hem para kazanıyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Plaj bedava, deniz bedava"
- Erol Savaş:
- "Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek erken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar"

Antalya'nın Aksu sahilinde kurdukları çardaklarda ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, deniz sezonunu açtı.
Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, kendi kurdukları çardaklarda tatil yapıyor. 
Haziran ayı başından itibaren bölgeye gelerek çardaklarının eksiklerini tamamlayan vatandaşlar, eylül ayı ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.
Bölge sakinleri ise gündüz işine giderken akşam çardaklarında aileleriyle vakit geçiriyor.
Yaklaşık 500 ahşaptan çardağın bulunduğu ve iki bin kişinin tatil yaptığı bölgedeki vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını ise akü ve güneş panellerinden sağlıyor.
Doğal ortamlarında tatil yapan vatandaşlar turistlerin de dikkatini çekiyor.
- "Plaj bedava, deniz bedava"
Tatilcilerden Tayfun Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Eskişehir'den geldiğini, bölgede hem sera işiyle uğraştığını hem de tatil yaptığını söyledi.
Kumköy sahilinin Antalya'nın en güzel yerlerinden olduğunu belirten Açık, "Manzara çok güzel. Deniz ve orman yan yana. Burası yalancı cennet gibi. Domates serası yapıyorum. Hem tatil yapıyorum hem para kazanıyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Plaj bedava, deniz bedava." dedi.
Çiftçilikle uğraşan Bekir Demir de yaklaşık 20 yıldır aynı yerde çardak kurarak tatil yaptıklarını anlattı.
Bölgeye gelen herkesin yaz boyunca bedava tatil yaptığını ifade eden Demir, "Burası kumuyla, deniziyle, ormanıyla güzel bir yer. Üç ay boyunca çoluk çocuk denize giriyoruz. Eğlence bol. Kimisi balık tutuyor, kimisi denize giriyor." diye konuştu.
Türkiye'nin her yerinden insanların tatil için Kumköy sahilini tercih ettiğini dile getiren Demir, belediye yetkililerinden su problemini çözmesini istedi.
Günlük ziyaretçilerden ise çöplerini etrafa gelişigüzel atmamalarını isteyen Demir, "Zengini de fakiri de buraya geliyor. Benim için burası beş yıldızlı değil bin yıldızlı otel gibi. Havası güzel, betonarme yok. Denizi ve kumu güzel. Doğal ortamda yaşıyoruz. Arkamız orman, önümüz deniz, altımız kum. Ailecek, çoluk çocuk zaman geçiriyoruz. Biz yörük çocuğuyuz. Ya yayladayız ya denizdeyiz." diye konuştu.
- "Turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar"
Bölge sakinlerinden Erol Savaş ise sezonu ilk kendisinin açtığını ve yaklaşık 15 gündür tatilde olduğunu söyledi.
Bir haftaya kadar tüm çardakların dolacağını kaydeden Savaş, "Doğal ortam olduğu için turistler de merak ediyor, gelip fotoğraf çekiyorlar. Yemek yerken denk gelirse ikramda bulunuyoruz. Misafirperverliğimizden çok memnun oluyorlar, teşekkür ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Çocukları ve torunlarıyla gelen Gülsüm Yakar da yıllardır çardakta ailecek tatil yaptıklarını dile getirdi.
Üç ay boyunca bölgede kaldıklarını aktaran Yakar, yürüyüş yapan turistlerin zaman zaman kendilerine selam verdiğini ve bazen de ziyarete geldiklerini anlattı.
İkramda bulundukları turistlerin kendilerine teşekkür ettiğini ve çok memnun kaldıklarını belirten Yakar, "3-5 güne dolar buralar. Denize giriyoruz, olta ile balık avlıyoruz. Çok güzel zaman geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

















ANTALYA (AA) - ORHAN ÇİÇEK - 
 
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