Antalya'da camilerde ramazan hazırlığı



Antalya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde camilerde temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi dahil tüm ilçelerdeki camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Ramazanda vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, temizlik araçlarıyla cami halılarını şampuanla dezenfekte ediyor.

Temizliğin ardından camilere gül suyu sıkılıyor.



ANTALYA (AA) -

