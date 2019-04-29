Antalya'da beşinci kattaki balkondan düşen çocuk öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. kattaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatma Sultan Dalkıran, Cikcilli Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında bulunan dairenin balkonunda oynadığı sırada aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Dalkıran'ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesinin memleketi Adana’ya götürüldü.



ANTALYA (AA)

