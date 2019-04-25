Antalya'da aranan 105 kişi yakalandı



Haklarında adli makamlarca "yakalama emri" bulunan 105 kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı başlatılan çalışmaya, Antalya'da 67 ekip ve 160 personel katıldı.

Antalya ya da başka il mahkemelerince aranan toplam 220 şahsa yönelik yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 60, ifade almaya yönelik 45 şahıs olmak üzere toplam 105 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, gerekli işlemler için adli mercilere sevk edildi.



ANTALYA (AA) -

