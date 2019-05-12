- Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Alman turist hayatını kaybetti, sürücü yaralandıAntalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu Alman turist yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.İbrahim Kılıç'ın kullandığı 07 AFF 797 plakalı motosiklet, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Mahsun T. yönetimindeki 07 AL 679 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, Kılıç ile motosikletteki Alman turist Doroti Willms (48) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Willms, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Otomobil sürücüsü Mahsun T. gözaltına alındı.ANTALYA (AA) -