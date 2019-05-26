Antalya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.



Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.



Tekneden denize düşen 3 kişi, yakınlardaki diğer balıkçılar tarafından çıkartılarak başka bir tekneye alındı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kazazedeleri Antalya Limanı'na getirdi. 112 Acil Servis ekiplerince kıyıda ilk sağlık müdahaleleri yapılan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

