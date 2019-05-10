Antalya'da 9 köyde arazi toplulaştırma kararı

- Antalya'nın Serik ilçesindeki 9 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek

Antalya'nın Serik ilçesindeki 9 köyde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Eskiyörük, Yanköy, Zırlankaya, Gebiz, Çanakçı, Çandır, Berendi, Karıncalı ve Pınarcık köylerinde arazi toplulaştırma ile tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.



ANKARA (AA) -

