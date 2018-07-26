- Antalya’da, mahalle ve çarşılarda görev yapacak 78 bekçi, törenle yemin ederek göreve başladı. İçişleri Bakanlığı'nın il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere alınan 78 mahalle ve çarşı bekçisi, eğitimlerinin ardından, Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen törende yemin etti.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, bekçiler, Türk bayraklarıyla donatılan masalara ellerini koyup, yemin metnini okudu. Bekçilerin merkez ilçeler ile Alanya, Serik, Manavgat, Kumluca'da görev yapacağı belirtildi. Törende yemin eden bekçileri izlemeye gelen ailelerinin heyecanlı olduğu gözlendi.Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kamu görevlileri arasında çarşı ve mahalle bekçilerinin geçmişte önemli yere sahip olduğunu hatırlattı.1990'lı yıllardan sonra personel istihdam edilmemesi gibi nedenlerden dolayı bekçi sayısının azaldığını dile getiren Karaloğlu, "Geceleri mahallelerde bekçi düdüğü duymaz olmuştuk. Vatandaşımız özlemişti bekçi düdüğünü. Artık mahallelerimizde karanlık bastırdığında sokakların huzurunu bekçilere emanet edeceğiz. Artık kötü niyetli insanlar mahallelerimizde kötülüklerini icra edemeyecek. Bekçilerimiz biz uyurken huzurumuz için ayakta olup görevlerinin başında olacak" dedi.TÜİK istatistiklerindeki memnuniyet anketinde asayiş ve güvenlik hizmetlerinin birinci sıraya yükselmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Vali Karaloğlu, "Toplumun huzuru konusunda her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Mülki idare amirleri olarak birinci görevimiz toplumun huzurunu temin etmektir. Toplumda huzur yoksa ne ekonomik ne sosyal gelişmişlik vardır" diye konuştu. Karaloğlu, yemin eden 78 bekçiye başarı diledi.İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan, Antalya'da görev yapacak bekçi sayısının 250'ye ulaştığını belirterek, "Giydiğiniz üniformanın değerini asla unutmayın. Adaletten ve kanunlardan aldığınız güçlü, seçilmiş meşru otoritenin emrinde olarak ve yalnızca devletimize sadık milletimize hizmetkar olun" dedi.Töreni takip eden ailelere seslenen Ulucan, "Artık Antalya sokakları evlatlarınıza, evlatlarınız da bizlere emanet. Hep birlikte emanetlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu. Ulucan, bekçilere başarı diledi.Dereceye giren bekçilere plaketleri verilirken, tören bekçilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.İHA