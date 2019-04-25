Antalya'da 5 plaj için mavi bayrak başvurusu

Antalya'da son yıllarda turistlerin de gözdesi olan Falezler bölgesindeki 5 plaj için mavi bayrak başvurusu yapıldı.

Antalya'da 5 plaj için mavi bayrak başvurusu
ANTALYA
G.Tarihi: 25.04.2019 16:40
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Antalya'da 5 plaj için mavi bayrak başvurusu
- Muratpaşa Belediyesi, son yıllarda turistlerin de gözdesi olan Falezler bölgesindeki 5 plaj için mavi bayrak başvurusunda bulundu

Antalya'da son yıllarda turistlerin de gözdesi olan Falezler bölgesindeki 5 plaj için mavi bayrak başvurusu yapıldı.
Kentin iki büyük sahili Lara ve Konyaaltı arasında bulunan, doğal güzelliğiyle son yıllarda turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Falezler bölgesindeki plajlarda, havanın ısınmasıyla çalışmalar yapılmaya başlandı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle birleştiği noktada yer alan 5 plaj için mavi bayrak başvurusunda bulunduklarını bildirdi.
Geçen yıl 4 plaja mavi bayrak almaya hak kazandıklarını belirten Uysal, "Bu yıl hedefimiz beşte beş. Yani beş plajımıza da mavi bayrak almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Plajların, birinci derece doğal sit alanı falezlerin kıyı bandında bulunduğuna işaret eden Uysal, şunları kaydetti:
"Belediye olarak ilk falez plajımızı 2016'da hizmete açtık. Yoğun ilgi olunca, mücadelenin sonucunda Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonundan alınan izin ve onaylar doğrultusunda, bu kıyı oluşumuna hiçbir zarar vermeden komşularımızı falezlerden Akdeniz'in mavilikleriyle buluşturduk."
Uluslararası bir standart olarak mavi bayrağın önemine dikkati çeken Uysal, bunun, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plajları kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliği garanti ettiğini de belirtti.
 
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ANTALYA (AA) - 
 
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