- Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem

- Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.26'da merkez üssü Korkuteli ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 78 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise aynı depremin üssünü Döşemealtı ilçesi Akkoç Mahallesi olarak verdi.

Öte yandan, saat 06.21’de de Akdeniz 4.1 kilometre derinlikte 3.5 şiddetinde deprem daha meydana geldi.





