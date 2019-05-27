Antalya'da 29 Kıbrıs gazisine madalya verildi

- Antalya Valisi Münir Karaloğlu:

- "Antalya'da 416 Kıbrıs gazisi bulunuyor, bayrama kadar tüm gazilerimize madalyalarını takdim etmek istiyoruz"



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da 416 Kıbrıs gazisi bulunduğunu belirterek, Ramazan Bayramı'na kadar tüm gazilere Milli Mücadele Madalyası verileceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde, Konyaaltı ilçesinden 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 29 gazi için Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Vali Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Konyaaltı ilçesinden 29 gaziye Milli Mücadele Madalyası tevcih edileceğini belirtti. Diğer ilçelerde de kaymakamlıkların benzer programlar düzenleyerek, madalyaları sahiplerine ulaştıracaklarını ifade eden Karaloğlu, "Antalya'da 416 Kıbrıs gazisi bulunuyor, bayrama kadar tüm gazilerimize madalyalarını takdim etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türk milletinin tarih yazmış büyük bir millet olduğunu anlatan Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihimiz büyük zaferlerle dolu. Bu büyük zaferleri şehit ve gazilerimizin fedakarlık ve kahramanlıklarıyla yazdık. İşte bu büyük zaferlerden bir tanesi de Kıbrıs adasında yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımızı Rum zulmünden Rum soykırımından kurtarabilmek için sorunlar karşısında 20 Temmuz 1974'te başlatılan barış ve özgürlük hareketidir. Bu hareketten sonra biliyorsunuz önce federe devlet sonrada bağımsız Türk Cumhuriyeti kuruldu. Varlığı devam ediyor. İnşallah kıyamete kadar devam edecek."

Karaloğlu, gazilere madalyalarını vererek fotoğraf çektirdi.

Törene KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve gazi yakınları katıldı.



ANTALYA (AA) -

