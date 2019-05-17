Antalya'da 19 Mayıs'ta bazı yollar kapanacak

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bazı yollar ulaşıma kapanacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta kentin Konyaaltı Caddesi'nde yapılacak fener alayı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak konserden dolayı bazı yolların kapanacağı aktarıldı.

Falez Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı istikametine, Konyaaltı Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, 100. Yıl Kavşağı İstikametinden Cumhuriyet Meydanı istikametine akım verilmeyeceği belirtildi.

100. Yıl Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı güzergahında bulunan ara sokaklardan çıkan araçlar Güllük 100. Yıl Kavşağı İstikametine yönlendirileceği vurgulandı.



ANTALYA (AA) -

