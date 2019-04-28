Antalya'nın Akseki ilçesinde bir araçta 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.Bir araç, Akseki Jandarma Komutanlığı ile Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akseki-Konya kara yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde durduruldu.Yapılan aramada 11 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili M.Y. ile İ.Ö. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ANTALYA (AA) -