- Kısa bir süre önce Güney Afrika sahillerinden Antalya Akvaryuma getirilen Kum Kaplanı Köpek Balıklarının beslenme saatleri ziyaretçi akınına uğruyor.Çene yapısı ve dişlerinden dolayı dünyanın en tehlikeli köpek balıklarından biri sayılan ve eğitimli balık adamların bile yanına yaklaşamayıp uzun çelik çubuklar kullanarak beslediği Kum Kaplanı Köpek Balıkları, iki günde bir besleniyor. Her öğünde 5 kilogram uskumru ve kalamar yiyen Kum Kaplanı Köpek Balıkları zaman zaman vitaminlerle de takviye ediliyor. Aynı anda sadece 50 ziyaretçinin izleyebildiği beslenme saati için yerli ve yabancı turistler akvaryum ziyaret saatlerini beslenme saatine göre yapıyor.250 tür ve 10 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu akvaryumda 200’ün üzerinde irili ufaklı köpek balığı bulunuyor. Profesyonel dalgıçlar tarafından her gün saat 12.00-12.30 arası, elle beslenen balıklar arasındaki Kum Kaplanı Köpek Balıklarının ise beslenmesi tam bir şölene dönüşüyor. Köpek balıklarının, balık adamlar tarafından elle beslenmesi ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Köpek balıklarının yemek saatinde alanları dolduran yerli-yabancı ziyaretçiler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, keyifli zaman geçiriyorlar.Akvaryumun her yıl ortalama 1 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını dile getiren Akvaryum Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arık, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi çeken canlıların, köpek balıkları olduğunu söyledi. Arık, “Akvaryumda 200’ün üzerine köpek balığımız var. Ayrı türden köpek balıkları olsa bile, en ilgi çekicilerinden biri Kum Kaplanı Köpek balığı” dedi.Kum Kaplanı Köpek Balığı türünün, çene yapısı ve dişlerinden dolayı dünyanın en tehlikeli köpek balıklarından biri olduğunu kaydeden Arık,2 Kum Kaplanı Köpek Balığını bayramdan önce akvaryuma koymaktan mutlu olduklarını ifade etti. Köpek balığının Güney Afrika sahilinde temin edildiğini vurgulayan Arık, şu ifadeleri kullandı:“6 ay önce başlayan bir projeydi. Güney Afrika sahillerinden temin edilen kum kaplanı köpek balıklarımız, Hollanda’ya gönderildi. Hollanda’daki firmamızla yapılan anlaşmalarla üç günlük tur seyahatiyle Antalya’ya geldiler. Çok ilgi çekiyorlar. Tüm misafirler ilgiyle izliyorlar.”Diğer köpek balığı türlerini beslerken sorun yaşamadıklarının altını çizen Arık, “Bugüne kadar nispeten rahattık, şimdi öyle değiliz. Kum Kaplanı Köpek Balığı yırtıcı ve tehlikeli. Dalgıçların yanında bulunan yardımcılar eşliğinde uzun çelik çubuklarla besleniyorlar” diye konuştu.Antalya Akvaryumu’nun artık çok daha heyecanlı bir alana geldiğine dikkat çeken Akvaryum Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arık, “Köpek balığı besleme saatinde çok enteresan anlar yaşıyoruz. İzleme de ise 50-60 misafirimizden fazlası izleyemiyor. Bununla ilgili düzenlemeler yapacağız. Daha geniş alanlarla besleme alanlarını değiştirerek, çözümler üretmeye çalışacağız. Şu anki besleme yaptığımız alan mağara akvaryum alanı, bizim ilgi çeken noktalarımızdan biri” şeklinde konuştu.İHA