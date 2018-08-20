bubble kids

Antalya2da Köpek Balıkları'nın beslenme saatine yoğun ilgi

Antalya2da Köpek Balıkları'nın beslenme saatine yoğun ilgi
ANTALYA
G.Tarihi: 20.08.2018 12:40
0
Isparta Düğün Salonları

  - Kum Kaplanı Köpek Balıkları'nın beslenme saatine yoğun ilgi 
  - Çene yapısı ve dişleri sebebiyle dünyanın en tehlikeli köpek balıkları arasında yer alıyor 
  - Balık adamlar, iki kum kaplanı köpek balığını uzun çelik çubuklarla besleyebiliyor   
  - Ziyaretçiler akvaryum planlarını beslenme saatine göre yapıyor 
 
 - Kısa bir süre önce Güney Afrika sahillerinden Antalya Akvaryuma getirilen Kum Kaplanı Köpek Balıklarının beslenme saatleri ziyaretçi akınına uğruyor.  
  Çene yapısı ve dişlerinden dolayı dünyanın en tehlikeli köpek balıklarından biri sayılan ve eğitimli balık adamların bile yanına yaklaşamayıp uzun çelik çubuklar kullanarak beslediği Kum Kaplanı Köpek Balıkları, iki günde bir besleniyor. Her öğünde 5 kilogram uskumru ve kalamar yiyen Kum Kaplanı Köpek Balıkları zaman zaman vitaminlerle de takviye ediliyor. Aynı anda sadece 50 ziyaretçinin  izleyebildiği beslenme saati için yerli ve yabancı turistler akvaryum ziyaret saatlerini beslenme saatine göre yapıyor.  
  250 tür ve 10 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu akvaryumda 200’ün üzerinde irili ufaklı köpek balığı bulunuyor. Profesyonel dalgıçlar tarafından her gün saat 12.00-12.30 arası, elle beslenen balıklar arasındaki Kum Kaplanı Köpek Balıklarının ise beslenmesi tam bir şölene dönüşüyor. Köpek balıklarının, balık adamlar tarafından elle beslenmesi ise ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Köpek balıklarının yemek saatinde alanları dolduran yerli-yabancı ziyaretçiler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, keyifli zaman geçiriyorlar. 
 
  Kum Kaplanı Köpek Balığına yoğun ilgi 
  Akvaryumun her yıl ortalama 1 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını dile getiren Akvaryum Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arık, ziyaretçiler tarafından en çok ilgi çeken canlıların, köpek balıkları olduğunu söyledi. Arık, “Akvaryumda 200’ün üzerine köpek balığımız var. Ayrı türden köpek balıkları olsa bile, en ilgi çekicilerinden biri Kum Kaplanı Köpek balığı” dedi. 
 
  “Tüm misafirler ilgiyle izliyorlar” 
  Kum Kaplanı Köpek Balığı türünün, çene yapısı ve dişlerinden dolayı dünyanın en tehlikeli köpek balıklarından biri olduğunu kaydeden Arık,2 Kum Kaplanı Köpek Balığını bayramdan önce akvaryuma koymaktan mutlu olduklarını ifade etti. Köpek balığının Güney Afrika sahilinde temin edildiğini vurgulayan Arık, şu ifadeleri kullandı: 
  “6 ay önce başlayan bir projeydi. Güney Afrika sahillerinden temin edilen kum kaplanı köpek balıklarımız, Hollanda’ya gönderildi. Hollanda’daki firmamızla yapılan anlaşmalarla üç günlük tur seyahatiyle Antalya’ya geldiler. Çok ilgi çekiyorlar. Tüm misafirler ilgiyle izliyorlar.” 
 
  “Nispeten rahattık, şimdi öyle değiliz” 
  Diğer köpek balığı türlerini beslerken sorun yaşamadıklarının altını çizen Arık, “Bugüne kadar nispeten rahattık, şimdi öyle değiliz. Kum Kaplanı Köpek Balığı yırtıcı ve tehlikeli. Dalgıçların yanında bulunan yardımcılar eşliğinde uzun çelik çubuklarla besleniyorlar” diye konuştu. 
 
  Köpek balıklarını besleme noktası değişecek 
  Antalya Akvaryumu’nun artık çok daha heyecanlı bir alana geldiğine dikkat çeken Akvaryum Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arık, “Köpek balığı besleme saatinde çok enteresan anlar yaşıyoruz. İzleme de ise 50-60 misafirimizden fazlası izleyemiyor. Bununla ilgili düzenlemeler yapacağız. Daha geniş alanlarla besleme alanlarını değiştirerek, çözümler üretmeye çalışacağız. Şu anki besleme yaptığımız alan mağara akvaryum alanı, bizim ilgi çeken noktalarımızdan biri” şeklinde konuştu. 
 
AW473329_01AW473329_02AW473329_03AW473329_04AW473329_05AW473329_06AW473329_07AW473329_08AW473329_09AW473329_10



İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Kırmızı Düdüklü Trafik Denetimi
Başkan Günaydın'ın Kurban Bayramı Mesajı
​ISPARTA VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yarısını devlet ödüyor! Fırsatçılar harekete geçti
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu?
Başkan Günaydın,Isparta hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldiBAŞKAN GÜNAYDIN,ISPARTA HAYVAN PAZARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek
Isparta'da uyuşturucuyu evin bahçesine gömmüşler!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı
Isparta'da Bayram Öncesi Kasaplar Denetlendi
Başkan Günaydın'dan Isparta Şemsiyeli Sokak Yorumu
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!
ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Isparta Belediyesi teyakkuzda olacak!
Isparta'da Asteğmenler ant içti ISPARTA'DA ASTEĞMENLER ANT İÇTİ
Isparta'da kaçak kazı operasyonu...ISPARTA'DA KAÇAK KAZI OPERASYONU...
Isparta'da Kurban Bayramı için önlemler alındı
Genç Mühendis Atölyesi Projesi tamamlandı
ISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYOR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDUÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDU15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAKISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK16 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYORISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYOR16 Ağustos 2018
Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı 15 Ağustos 2018
4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR14 Ağustos 2018
Türkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kurulduTürkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kuruldu16 Ağustos 2018
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDUISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU16 Ağustos 2018
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destekBayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek17 Ağustos 2018
Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını 15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 201816 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)17 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladıHazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı17 Ağustos 2018
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ17 Ağustos 2018
Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...14 Ağustos 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!16 Ağustos 2018
Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı 16 Ağustos 2018
Diyaliz merkezinde tanıştılar, böbrek nakli olup evlendiler Diyaliz merkezinde tanıştılar, böbrek nakli olup evlendiler 14 Ağustos 2018
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi 17 Ağustos 2018
Uşak’ı uçuran SDÜ’lü profesör, Isparta için benzer çalışmalar yapılmasını istiyor Uşak’ı uçuran SDÜ’lü profesör, Isparta için benzer çalışmalar yapılmasını istiyor 14 Ağustos 2018
2 bin dolar bozdurana bir gece konaklama bedava 2 bin dolar bozdurana bir gece konaklama bedava 15 Ağustos 2018