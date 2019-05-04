"Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" başlıyor

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, 9 yıl önce başlatılan festival, bu sene 17 Mayıs'ta Aspendos'ta "perde" diyecek

- Brezilya'nın Acedamia De Palhaços Tiyatrosu "Ölmediğim Günler" adlı eseri, İspanya'nın Yllana Tiyatrosu "Şefler", Fransa'nın Fools & Feathers Tiyatrosu ise "Sıradışı Zamanlar" adlı oyunları sahneye taşıyacak



Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce, 9 yıl önce başlatılan "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" bu sene 17 Mayıs Cuma günü Aspendos'ta perdelerini açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10'uncusu yapılacak festivalle Türkiye, dünyanın seçkin tiyatrolarını Antalya'da ağırlayacak. Antalya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğiyle bugüne kadar 48 yabancı, 35 yerli tiyatro grubunu 100 binin üzerinde seyirciyle bir araya getiren buluşmaya Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Gürcistan'dan çok sayıda sanatçı katılacak.

İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara ve Diyarbakır Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe oyunlarını sahneleyeceği festivalde, sanatseverler oyunculuktan sahneye tiyatro süreçlerini de öğrenme fırsatı bulacak.

Türkiye'nin sanatsal dokusunu uluslararası platformda dünyaya tanıtmaya hazırlanan festival, 17 Mayıs saat 21.00'de sahnelenecek İzmir Devlet Tiyatrosunun "Kantocu" adlı eseriyle başlayacak ve 27 Mayıs'ta sona erecek.

Antalya Valiliğince ilan edilen "2019 Aspendos Yılı" etkinlikleri kapsamında, antik tiyatronun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde tiyatroseverlere "merhaba" diyecek "10. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali", açılışın ardından, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek seçkin eserler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

- Brezilya, İspanya ve Fransa tiyatroları da oyun sergileyecek

DT Genel Müdürlüğünce sonraki yıllarda bölgedeki antik tiyatrolara da taşınması hedeflenen festival süresince tiyatroseverleri keyifli bir program bekliyor.

Festivalde, Brezilya'nın Acedamia De Palhaços Tiyatrosu "Ölmediğim Günler" adlı eserini sahneleyecek.

Ayrıca, DT'nin Resim ve Boya Atölye Şefi Duygu Gökalp tarafından 19-20 Mayıs tarihlerinde "Resim, Boya, Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm Atölyesi" Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde meraklılarıyla buluşacak.

İspanya'nın Yllana Tiyatrosu "Şefler", Fransa'nın Fools & Feathers Tiyatrosu ise "Sıradışı Zamanlar" adlı oyunlarını 20-21 Mayıs tarihlerinde sahneye taşıyacak.

DT Dekoratör ve Heykeltraşı İlhan Ateş de 21-22 Mayıs'ta "Çamurdan Maske Yapımı Atölyesi" ile sanatseverleri bilgilendirecek.

İstanbul DT'nin "Kosovalı Peer GYNT" adlı eseriyle, Bursa DT'nin "Barbara'nın Doğumu" adlı eserleri 22-23 Mayıs'ta perdelerini açacak.

- İngiltere'nin Levantes Dans Tiyatrosu sahne alacak

Devlet Tiyatroları Sanatçısı Selim Gürata ile "Oyunculuk Atölyesi" 23-24 Mayıs'ta Kültür Merkezi'ndeki buluşmalar arasında olacak.

Ankara DT'nin "Reis Bey" ve İngiltere'den Levantes Dans Tiyatrosunun "The Band" adlı eserleri 24-25 Mayıs'ta, Diyarbakır DT'nin "Gül'e Ağıt" ile Gürcistan'dan Tiblis Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosunun "Carmen" adlı eserleri 26-27 Mayıs'ta sahneye taşınacak.

Antalya DT Oyuncu ve Yönetmeni Ali Meriç de "Karagöz Yapım ve Oynatımı Atölyesi" ile gölge oyunu hakkında bilgiler aktaracak.

Temsiller, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin Büyük ve Küçük Salonlarında saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Atölye çalışmaları ise Prova Salonlarında Duygu Gökalp ve İlhan Ateş ile saat 11.00'de, Selim Gürata ile saat 14.00'de ve Ali Meriç ile de saat 13.00'te düzenlenecek.





ANKARA (AA) -