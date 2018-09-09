- Turizmde 14 milyon turist hedefini belirleyen Antalya, yeni rekorlara imza atıyor. Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a ulaştı. 2014’ün aynı dönemine göre 584 bin 906 kişilik artış olurken, geçen yıla göre ise yüzde 29’luk bir artış yaşandı.Antalya turizmi, 2016 ve 2017 yıllarında dış ilişkilerle yaşanan sorunlar nedeniyle kötü bir iki yıl geçirdi. İki kötü yılın ardından yeniden yükselişe geçen Antalya turizmi, ‘Turizmin en iyi yılı’ olarak adlandırılan 2014’ü bile geride bırakarak, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya ve Gazipaşa Havalimanı yolcu istatistiğine göre, 8 Eylül’den itibaren 9 milyon 666 bin 859 turist Antalya’ya geldi. Turizmde en iyi yıl alarak bilinen 2014’ün aynı dönemine göre 584 bin 906 kişilik artış olurken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 29’luk artış görüldü.2018 sezonunda 8 Eylül’den itibaren hava yoluyla gelen turist sayısının, 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252 bin 831'i ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Eylül ayının ilk haftasında ise hava yoluyla kente gelen turist sayısı 539 bin 578 olarak kaydedildi. Turizmde bu yıl turist rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya, bekleneni karşılamaya devam ediyor.İHA