Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, ramazanda gıda sektöründe yaşanan hareketliliği fırsat bilerek, ürünlerde haksız fiyat artışı yapanlara yönelik denetimlerini artırdı.Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüzün Ticaret Denetmenleri, rutin olarak her hafta yapmış oldukları denetimleri ramazan ayıyla birlikte artırdılar.Kepez ilçesindeki iş yerlerinde zabıtalarla denetimler gerçekleştiren denetmenler, işletmelerin menülerini ve fiyatlarını kontrol ederken, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.- "Denetimler sıklatırıldı"Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, gıda sektöründe hareketliliğin artmasından dolayı, başta ramazan pideleri ve şarküteri ürünleri olmak üzere birçok gıda ürünlerine talep artışı olduğunu belirtti.Bu durumu ticari fırsata çevirerek haksız kazanç elde etmek amacıyla gıda fiyatlarında haksız fiyat artışı yapıldığının kendilerine gelen şikayetlerde gözlendiğini vurgulayan Dizerkonca, şunları kaydetti:"Piyasadaki fiyat istikrarını bozucu ve tüketicilerimize ekonomik açıdan zarar verici nitelikte olan bu tür uygulamaları önlemek için başta merkez ilçeleri olmak üzere Antalya genelinde ilgili ilçe zabıtaları ile birlikte 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiket denetimi ve haksız fiyat artışı denetimlerini marketlerde, fırınlarda, restoran ve benzeri yerlerde sıkı bir şekilde yapmaya başladık. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı durumlarda gereken işlemler yapılmaktadır."ANTALYA (AA) -