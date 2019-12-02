Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ekim ayında Uganda Büyükelçisi Stephen Mubiru ve beraberindeki bürokratları misafir etmiş, görüşmede ticari iş birliğini artıracak konular değerlendirilmişti. Antalya OSB sanayicilerini, yatırım olanaklarını yerinde incelemeleri için ülkesine davet eden Büyükelçi Mubiru ile ikinci kez bir araya gelen Başkan Ali Bahar, gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yaklaşık 25 bölge sanayicisinden oluşan ticaret heyetinin, Mart ayında Uganda’da olacağını açıkladı.Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binasında gerçekleşen ikinci toplantıda, Uganda programının içeriği belirlendi. Oluşturulan taslak programa göre Antalya OSB sanayicilerinin Uganda temasları, Ali Bahar başkanlığında 14 Mart’ta başlayacak ve 6 gün sürecek. Ülkedeki ilk ziyaret, Türkiye’nin Kampala Büyükelçiliğine yapılacak, ziyaretin hemen ardından Uganda’daki 32 ülkenin fahri konsolosu ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek.Uganda Ulusal Sanayi ve Ticaret Odası, Kampala Ticaret Odası ve sektör temsilcileri ile art arda toplantılar yapacak olan Antalya OSB sanayicileri, Ugandalı iş insanları ile yüz yüze görüşüp olası iş birliği ve yatırım olanaklarını değerlendirecek. Uganda Dış İşleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Yatırım Bakanı ve Tarım Bakanı tarafından da kabul edilecek olan Antalya OSB heyetine, Uganda Cumhuriyeti’nin yatırımcılara sağladığı imkanlar hakkında bilgi verilecek. Program, Türk Ticaret Merkezi kurulması için Uganda Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen arazi ve çevresinde yapılacak incelemeler ile son bulacak.Program sonunda, Antalya OSB sanayicilerinin Uganda’nın ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacağına inandıklarını belirten Başkan Bahar, “Sayın Büyükelçinin desteği ile oldukça kapsamlı bir program hazırlandı. 6 gün boyunca Uganda’nın üst düzey devlet ve sektör temsilcileri ile yoğun mesailerimiz olacak. Programın, sanayicilerimizin ve ülkemizin ihracat potansiyeline artı bir değer katacağına eminiz” dedi. Bahar ayrıca, Şubat ayında Antalya OSB Bölge Müdürlüğünde bir Uganda Tanıtım Günü düzenleyeceklerini, program kapsamında Ugandalı üst düzey devlet yetkilileri ile sektör temsilcilerini, Antalya OSB sanayicileri ile bir araya getireceklerini söyledi.