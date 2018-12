Antalya Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmaların 2017 yılında elde ettiği başarıların ödüllendirildiği Antalya OSB 2017 Yılı En Başarılı Firmalar Ödül Töreni, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda gerçekleşti. 13 kategoride 47 ödülün dağıtıldığı törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Süleyman Özer, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, sanayici-işadamları derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere iş dünyasının önemli isimleri yoğun bir katılım gösterdi.Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Bahar, ekonomideki dalgalanma sürecinin sanayiciler üzerinde yarattığı etkilere değindi. Yılbaşından Ağustos ayına kadar doların yüzde 82 oranında artığını hatırlatan Bahar, “Bu yeni dönemde, terörle, darbe girişimleri ile diz çöktüremedikleri bu milleti finansal saldırılarla dize getireceklerini sananlar, ekonomimiz üzerinden giriştikleri savaşta, üzülerek söylüyorum ki bizlere ağır kayıplar yaşattılar. Bu sadece biz sanayicilerin değil, 7’den 70’e hiç kimsenin kaldıramayacağı kadar ağır bir yüktü. Böylesi bir artışla, üretimi yüzde 65 oranında dışa bağımlı bir sanayinin, girdi maliyetlerindeki artışı hesaplaması, çıkan sonuç karşısında nefes alması, bırakın dünya ile rekabet etmeyi, günü kurtarabilmesini bile neredeyse imkânsızlaştırdı. Ancak ne mutludur ki yine başaramadılar. Devletimizin, özel sektörümüzün ve milletimizin tek vücut olmasıyla dengelenme süreci başladı. Bu kenetlenmenin sonucunda da tüm ekonomik göstergelerde kısmı bir iyileşme görüldü” dedi.“Mevcut sorunlarımıza değinmeden, bu başarıların ne gibi zorlu koşullar altında gerçekleştirildiğini söylemeden, ödül almaya hak kazanan sanayicilerimizin hakkının tam olarak teslim edileceğini de zannetmiyorum” diyen Bahar, sanayicilerin yaşadığı sıkıntılara değindi. Şu an firmaların likidite sorunu içerisinde olduğunu belirten Bahar, “Şu anda firmaları çok zor durumda bırakan ciddi bir likidite sorunu var ve bunun da artarak devam edeceğinden endişe duyuyoruz. Çünkü firmaların ellerinde olan varlıklarla yapmış oldukları teminatlandırmayı, bankalar aynı oranda kabul etmiyor. Buna çözüm olarak çıkarılan KGF’nin teminat altına aldığı krediler ise rotatife dönüşmeye başladı. Çünkü son yılı büyük bir dalgalanmayla geçiren firmalar, kâr elde edemediği için kredi geri ödemesi yapamadı. Piyasalarda oluşacak likidite sorunu yerli firmaları zor durumda bırakacağı için Ocak ayı içinde acilen önlem alınması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin BDDK, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracıyla inşaat firmalarına ve bankalara böyle bir imkan sunuyor. Hal böyleyken sanayicinin teminat olarak gösterdiği varlıkların gerçek değerinde teminat olarak kabul edilmemesi, açıklanabilir bir uygulama değildir” ifadelerini kullandı.Son bir yıl içerisinde elektriğe yüzde 95, doğalgaza yüzde 69 oranında zam yapıldığını söyleyen Bahar, “Bizler artık fabrikalarımızdaki makineleri çalıştırmak için kullandığımız enerjiye, sizlerin evlerinizde çamaşır makinesini çalıştırmak için kullandığınız enerjiye ödediğinizden daha fazla para ödüyoruz. Değerli konuklar komşumuz olan bir ev ile dahi rekabet avantajına sahip değilken, dünya ile nasıl rekabet edeceğiz ve biz bu yarışın içerisinde nasıl olacağız” şeklinde konuştu.Kıdem ve ihbar tazminatlarının firmaların üzerinde büyük bir yük yarattığını anlatan Bahar, “Mevcut tabloda fabrikasını satsa kıdem tazminatı borcunu ödeyemeyecek durumda olan işverenler vardır. Ben dünyanın hiçbir yerinde rastlamadım ki kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik sigortası bir arada olsun. Bu hem şirketlere hem de devletimize büyük bir yük getiriyor. Uygulanacak yeni sistem, hem çalışanı hem de işvereni korumalıdır. Aynı zamanda ticari iş barışını da savunan bir metot olmalı ve bu konuda hızlı davranılmalıdır. Yakın dönemde devletimizin bahsettiği, kıdem tazminatının bireysel hesaplara dönüştürülmesi fikri son derece olumludur. Ancak buna daha geniş kapsamlı bakarsak birikmiş kıdem tazminatları ile ilgili teşvik düzenlemesi yapılmalı, biriken tazminat yükünün yüzde 50’si üzerimizden alınmalıdır. Kalan yüzde 50’si işveren tarafından kurulan tasarruf fonuna 3 yıl içerisinde geri ödenmelidir. Fonda biriken bu büyük tasarruf sanayimizin gelişmesi, teknolojimizin gelişmesi için kullanılmalı ve işçi hakları da güvence altına alınmalıdır” diye konuştu.Kurulum süreçleri devam eden Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Bölgeye ve Antalya’ya sağlayacağı katkılardan bahseden Bahar, “Üniversitelerimizden, iş dünyasına kadar, tüm ekosistemin bir arada olduğu güçlü bir oluşum bu. Burada ekosistemin tüm paydaşlarının yer aldığı, homojen bir yapıdan bahsediyoruz. Burada çevre illerimizin de içinde olduğu bir bilişim havzasından bahsediyoruz. Kurduğumuz yapı şirketlerimizin kendi bünyelerinde bulunan Ar-Ge birimlerini etkin bir şekilde destekleyecektir. Üretimde tam bağımsız Türkiye hedefinin ar-ge ve inovasyon içeren ithalata dayalı ürünleri üretmekten geçtiği artık hepimizin malumudur. Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, fikrin çok daha kısa zamanda ürüne dönüşmesini sağlayan bir çözüm ortağı olacaktır. Bizim bir sloganımız var. Antalya bizim için şehirden öte bir ülkedir. Turizmin 12 aya yayılması yıllardır bütün paydaşların konuştuğu bir konudur. Artık turizmin çeşitlenmesine katkıda bulunacak elimizde bir bilim havzası fırsatının da olacağını belirtmek istiyorum. Ekosisteme girecek bilim insanları ile şehrin sosyokültürel yapısına da dokunacağız. Sanattan eğitime kadar birçok alanda evrensel normlara sahip eserler ortaya çıkarmak arzusundayız. Antalya her ne kadar tarım ve turizm ile anılsa da sanayi alanında yaratacağımız inovatif katma değer ile bu ideale ulaşmayı planlıyoruz. Zira sanayi ve bilim, 7/24 işleyen, gücünü üretmekten alan, ürettikçe daha güçlü hale gelen bir yapıdır” dedi.Sanayicilerin motor gücünün umut olduğunu söyleyen Bahar, 2019 yılında oldukça umutlu olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Devletimizin aldığı tedbirlerle bu yeni dönemde gelecek yıl sizlere artan milli gelirimizden bahsedeceğim, ihracattaki artış rakamlarını vereceğim. Katma değeri yüksek ürün oranındaki artışı konuşacağım. Enflasyon ve işsizliğin tek haneli rakamlara indiğinden bahsedeceğim. Cari açığın sürdürülebilir oranda kaldığını, dış borcun azaldığını, faizlerin yatırıma ve tüketime engel olmayacak düzeyde seyrettiğini söyleyecek, bütçe fazlası verecek tasarruf tedbirleri alındığını açıklayacağım. Ve temennim odur ki hayata geçirilen yapısal reformların ülkemize sağladığı zenginliklerden bahsedeceğim.”Başkan Bahar’ın ardından sırasıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu konuklara seslendi. Ödül alan tüm sanayicileri kutladığını belirten Vali Karaloğlu, “Türkiye son 15 yıldır son 20 yıldır gerçekten başarı hikayeleri olan ve geleceğe dönük de çok hedefleri olan bir ülke. Biz 2016’da en son hain darbe girişimiyle ‘her şey bitti bundan sonra yolumuz açık’ derken, ‘hayır sizin hedefleriniz varsa bizim de planlarımız’ var diyenler oldu. 2018 yılını da çok ağır bir finansal saldırı altında geçirdik. Allah’a hamdolsun, toparlanma sürecimiz devam ediyor. Hükümetimizle, milletimizle, birliğimizle, beraberliğimizle toparlanmanın başladığını, döviz kurlarının da yerine geldiğini görüyoruz. 