Antalya Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Antalya Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.Cam Piramit fuar alanında düzenlenen programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mühittin Böcek, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile müftülük çalışanları katıldı.Vali Karaloğlu, programda yaptığı konuşmada, Diyanet Vakfının hem Türkiye'de hem de gönül coğrafyalarında hem din hizmetlerini yürüten hem de ihtiyaç sahiplerine sahip çıkan, bunun yanında yeni mabetler inşa eden ve mevcutları da onaran önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.İslam coğrafyasının birçok problemle boğuştuğunu dile getiren Karaloğlu, "Farklı akımlar zaman zaman zuhur ediyor. Radikalimiz deniyor, o deniyor, bu deniyor. İşte bunların tamamının önüne geçebilmek için İslam'ı kaynağından öğrenebildiğiniz müesseselere, kurumlara, oralardan yetişen din görevlisi, din gönüllüsü insanlara ihtiyacımız var. Diyanet Vakfımızın özellikle eğitim alanında yapmış olduğu faaliyetleri çok önemsiyoruz." dedi.İl Müftüsü Osman Artan da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İyilik Sofrası" adı altında iftar programı düzenlediklerini, programa şehit aileleri, gaziler, emekli din görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere toplumun her kesiminden insanın katıldığını kaydetti.Programda, Antalya Müftülüğü Dini Musiki Korosu mini bir konser verirken, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.ANTALYA (AA) -